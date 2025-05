Caso Curve, ecco le prime sentenze: due interisti patteggiano una giornata di squalifica

Caso Curve, ecco le prime sentenze: due tesserati dell’Inter patteggiano una giornata di squalifica da scontare con il Verona: ecco chi sono

Il caso curve, che ha indagato sui rapporti illeciti tra ultras e club di Milano ha portato alle prime sanzioni sul fronte sportivo. Come riportato dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu hanno patteggiato con la Procura Federale una giornata di squalifica, da scontare contro il Verona, per violazione degli articoli 4 e 25 del Codice di Giustizia Sportiva, riguardanti comportamenti non corretti e rapporti vietati con tifoserie non convenzionate. Entrambi eviteranno il processo grazie al patteggiamento: l’allenatore pagherà anche una multa da 15.000 euro, il centrocampista 30.000. L’Inter è stata sanzionata con 70.000 euro per responsabilità oggettiva, il Milan con 30.000.

Per Marotta nessuna irregolarità, poiché i contatti con i tifosi sono avvenuti in forma ufficiale. Zanetti ha ricevuto solo una multa da 14.500 euro, mentre Claudio Sala e Massimiliano Silva (Inter) e Fabio Pansa (Milan) sono stati inibiti per 30 giorni e multati. Anche Davide Calabria, oggi al Bologna ma ex capitano rossonero, sarà ascoltato a breve e rischia una squalifica di una giornata con possibilità di patteggiamento. Le intercettazioni hanno escluso che l’Inter abbia regalato biglietti per la finale di Champions 2023: le due società restano parte lesa.