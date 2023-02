Caso Dani Alves, rifiutata la libertà vigilata al brasiliano. Le ultime

Caso Dani Alves, rifiutata la libertà vigilata all’esterno brasiliano, in carcere per l’accusa di stupro a una ragazza

Dani Alves è in carcere da diverso tempo per l’accusa di stupro ad una ragazza, presumibilmente avvenuto nella notte del 30 dicembre scorso. La scarcerazione e la libertà vigilate non sono state concesse per un motivo ben preciso, rifiutando la richiesta della difesa.

Stando a quanto riferisce UOL Esporte, infatti, si vuole evitare che il terzino brasiliano utilizzi la sua “posizione privilegiata” per scappare in Patria, dove non sconterebbe invece la pena del caso.