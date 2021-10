Caso Koulibaly, questore Firenze: «Niente razzisti allo stadio»

Francesco Tagliente, ex questore di Firenze, ha parlato del daspo di 5 anni dato al tifoso della Fiorentina che ha insultato Kalidou Koulibaly

Francesco Tagliente, ex questore di Firenze, ha parlato del daspo di 5 anni dato al tifoso della Fiorentina che ha insultato Kalidou Koulibaly. Le dichiarazioni ai microfoni de La Nazione.

«La Fiorentina intende bandire per sempre l’ingresso nel proprio stadio? Condivisibile, fattibile e doveroso perché rispondente alla previsione normativa di settore. Il codice di giustizia sportiva prescrive per le società professionistiche l’adozione di un codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche che, oltre a prevedere il rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e di comportamenti in contrasto con i principi di correttezza, probità e civile convivenza, subordini l’acquisizione dei medesimi titoli alla accettazione, da parte degli utenti, del medesimo codice».