Caso tamponi Lazio, la Guardia di Finanza al laboratorio Futura Diagnostica

La Guardia di Finanza ha svolto un sopralluogo nel laboratorio Futura Diagnostica di Avellino

Continua la querelle legata ai tamponi. Ad Avellino, infatti, è in corso in questo momento un sopralluogo della Guardia Finanza al laboratorio Futura Diagnostica, centro di riferimento della Lazio per i test propedeutici all’utilizzo dei giocatori in Serie A.

Su Twitter, è il giornalista Pietro Pinelli a spiegare le motivazioni: «La Gdf su ordine della Procura di #Avellino ha sequestrato la documentazione che accompagna i tamponi processati fino ad oggi dalla Futura Diagnostica su gruppo squadra e staff della Lazio. Si tratta di qualche migliaio di tamponi».