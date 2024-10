Cassano ATTACCA Kean: «Un giocatore INUTILE per la Fiorentina. Lui sa fare solo questo»

Cassano ATTACCA il giocatore della Fiorentina: «Solo in Italia può passare per buono uno come lui!». Le parole dell’ex calciatore

Antonio Cassano ha parlato ai microfoni del podcast Viva el Futbol di Moise Kean, attaccando così l’attaccante della Fiorentina.

PAROLE – «Da noi facciamo passare per buono Kean che non sa da dove è girato… Ho visto Empoli-Fiorentina e lasciamo perdere, ha fatto due gol in sei partite… E questo vorrebbe fare un buon campionato? Magari fa venti reti ma tutte le volte che gli passi il pallone diventa una guerra. Fa confusione, casca a terra, palla sullo stinco. Non dà niente».