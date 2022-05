Cassano contro De Laurentiis: «non ama le bandiere»

Le parole di Cassano che pungono Aurelio De Laurentiis: «Prima Hamsik, ora Insigne, non ama le bandiere e sta tagliando con il passato»

Antonio Cassano dalla BoboTV punge Aurelio De Laurentiis: di seguito le sue parole:

«Non ho capito perché il Napoli non ha voluto tenere Insigne. A 31 anni un ragazzo ancora nel pieno della sua maturità e nella sua città, mi sembra strano. Questo mi fa capire che De Laurentiis voglia tagliare col passato. Prima Hamsik, ora Insigne, ho la vaga impressione che De Laurentiis stia facendo così. Credo che lui non ami così tanto le bandiere. Non posso pensare che un presidente non trovi una soluzione per un accordo».