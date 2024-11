Cassano non ci sta: «Italia? Siamo scarsi, non abbiamo Del Piero e Totti! Ecco l’unica cosa positiva oggi»

Antonio Cassano, ex attaccante di molte squadre, ha parlato della Nazionale di Spalletti, tirando in ballo alcuni ex calciatori. Le parole

Nel corso diViva El Futbol, Antonio Cassano ha attaccato l’Italia, nominando anche gli ex Juventus Alessandro Del Piero, Roberto Baggio e Andrea Pirlo e tanti altri. Ecco le sue dichiarazioni.

COMMENTO – «Siamo scarsi come nazionale, a livello fisico, di qualità e di personalità. L’unica cosa positiva è l’idea di gioco di Spalletti, che ha dato un’identità alla squadra. Noi faremo grande fatica anche con le squadre normali tipo Svizzera e Austria. Non abbiamo Totti, Baggio, Del Piero e Pirlo… Non c’è un numero 10. Barella deve giocare mezzala, non fare il trequartista».