Cassano a sorpresa: «Pioli STRATOSFERICO e viene massacrato. Fossi nell’Inter CAMBIEREI Inzaghi…»

Le parole di Antonio Cassano, ex calciatore, sulla stagione di Inzaghi e Pioli con Inter e Milan. I dettagli

Antonio Cassano ha parlato di Inter e Milan in occasione della Fiera del Calcio.

INZAGHI DISASTROSO ALL’INIZIO – «60 milioni di persone si basano sul risultato e sull’istantaneo: se io vado a vedere il percorso di Inzaghi, è partito i primi tre mesi all’Inter benissimo e io dicevo ci fossero residui di Conte. Poi ha fatto un disastro, dove lui era di gran lunga più forte di un Milan da quarto posto e ha perso lo scudetto».

PIOLI E SPALLETTI STRATOSFERICI A CONFRONTO – «Con l’Atletico l’abbiamo visto: vanno in vantaggio e gioca a non prendere gol, vai fuori meritatamente. Non ha evoluzione in positivo: l’anno prossimo la squadra sarà ancora più forte. Se lui vincerà altri scudetti, il problema sarà sempre che ne ha persi due contro squadre molto inferiori: Pioli ha fatto un lavoro stratosferico e viene massacrato, Spalletti fa un altro sport».