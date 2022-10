Antonio Cassano commenta la complicata situazione di casa Inter. Le sue dichiarazioni su Inzaghi

Intervenuto su Instagram, Antonio Cassano si è espresso sul difficile momento dell’Inter:

FIDUCIA INSESISTENTE – «La situazione in casa Inter è troppo delicata. Inzaghi? Se non dà garanzie in termini di fiducia non riceve niente in cambio, e questo può risultare fatale».