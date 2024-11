Cataldi esalta la Fiorentina: «Ho scelto Firenze per questo motivo. Palladino? Abbiamo un grande rapporto»

Cataldi Fiorentina, terzino viola ed ex Lazio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua avventura in Toscana

CATALDI-FIORENTINA, LE PAROLE – «Sto meglio, ho avuto un problema al polpaccio un po’ particolare. Sto cercando di fare più allenamenti possibile anche se ogni tanto torna un po’ di fastidio, ma sta andando tutto bene. Dobbiamo fare la nostra partita e continuare a giocare da squadra, una vittoria ci darebbe tanto dal punto di vista della classifica. In Europa le partite non sono mai scontate, ma noi siamo pronti. Firenze stata una scelta particolare, chiesi a mia moglie di sposarmi qua e il destino ha fatto il suo percorso. Sono felice che le cose stiano andando bene e spero di continuare così. Palladino? A momenti lo chiamo mister e a momenti Raffa, abbiamo un ottimo rapporto e so che non si offende. So che c’è un’importante stima reciproca. In questi mesi che l’ho conosciuto come allenatore ho capito che vuole bene a tutti i suoi giocatori e questa è una cosa importante».