Catania, Camplone: «Mercato? Ne sto parlando con la società»

Camplone, allenatore del Catania, ha rilasciato un’intervista parlando dei primi giorni di ritiro e sull’obiettivo del club

Il Catania avrà un campionato ostico nella prossima stagione di Serie C. Mister Camplone ha concesso un’intervista al sito ufficiale dei siciliani. Ecco le sue parole: «Un buon gruppo si crea rispettando le regole, chiedo soprattutto attenzione e voglio personalità: i ragazzi stanno rispondendo bene. Stiamo già lavorando sullo smarcamento e i passaggi, aspetti cruciali. Il girone C è molto interessante: sarà un campionato molto bello da giocare e competitivo ma noi dobbiamo guardare in casa nostra e lottare per la vittoria».

L’allenatore ha poi proseguito: «Con la società c’è un dialogo quotidiano e si parla di tutto, anche di mercato. Le squadre che ho allenato sono sempre arrivate brillanti e toniche all’inizio del campionato, speriamo sia così anche stavolta: chi ben comincia è a metà dell’opera».