Causio a Juventusnews24: «Le assenze pesano, Motta non ha mai avuto tutto il gruppo insieme»

Franco Causio ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com: di seguito un estratto delle sue parole sui bianconeri.

A proposito di Inter-Juve, chi parte favorita secondo lei?

«La sfida contro l’Inter sarà difficilissima, loro partono favoriti. Fino a quando non torneranno tutti a disposizione sarà molto dura per i bianconeri».

Crede che questa situazione sia dettata dalla sfortuna o per la mancanza d’alternative in rosa?

«Un attaccante in più si poteva prendere. Tutti i giocatori che sono arrivati devono ancora fare la loro trafila: giocare con la maglia bianconera è diverso. Ci vogliono carattere, carisma e personalità».

Cosa pensa fino a questo momento del lavoro svolto da Thiago Motta?

«Io non voglio criticare: questi infortuni pesano! Vorrei vedere la squadra al completo con la stessa formazione per un po’ di partite. Se andassimo a guardare i titolari schierati da Thiago Motta in tutti i match della stagione troveremmo sempre delle differenze».

