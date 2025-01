Cecchi Gori ricorda: «Io alla Fiorentina capivo di calcio: oggi i presidenti fanno soltanto questo. Quando presi Batistuta...»

Vittorio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quello che è stato il suo passato viola

Al podcast Alcazar, l’ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul suo passato viola.

LE PAROLE – «Batistuta? Lo presi per un miliardo e mezzo di lire dopo averlo visto giocare con l’Argentina. Mi colpì per forza e pensai che fosse perfetto per il calcio italiano. La prima cosa che feci fu chiamare l’intermediario, ovvero colui a cui avevo affidato il compito di trovare il nuovo centravanti per la Fiorentina e gli dissi che avrebbe dovuto portarmi lui. Non mi interessava nessun altro. E pensare che all’inizio non me lo facevano giocare perché lo avevo scelto io e tutti dicevano che fosse il giocatore del presidente. Io sapevo e capivo di calcio, oggi ce ne sono pochi di presidenti così. Pensano solo a fare gli stadi, basta vedere ciò che sta succedendo a Roma»