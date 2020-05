Cerezo: «Boskov sapeva gestire il gruppo. Mancini? Professionale sin da giovane»

Toninho Cerezo, ex giocatore di Roma e Sampdoria, ha parlato della sua avventura in blucerchiato e di Roberto Mancini

«Già da ragazzo aveva professionalità, visione di gioco, di club, entusiasmo, voglia di vincere. Ho avuto la fortuna di giocare in una Samp con giocatori del calibro di Vialli, Mancini, Vierchowod».

SCUDETTO – «Boskov sapeva gestire il gruppo senza difficoltà. Era una rosa piccola ma di qualità. Il presidente Paolo Mantovani, che aveva cuore enorme, riuscì a mettere insieme ottimi giocatori».