Cessione Genoa, contatti con il fondo americano: i tempi per il closing

Cessione Genoa, contatti tra Preziosi ed il fondo americano interessato al club: le tempistiche per l’eventuale closing

Il futuro del Genoa è in bilico. Almeno a livello di proprietà. Perché il paventato fondo americano interessato a rilevare la società di Preziosi esiste, e nella giornata di lunedì ha mosso i primi passi. Contattando l’ad rossoblù Zarbano e firmando accordo preliminare, passo necessario per poter iniziare l’analisi dei conti del club.

Un’operazione fondamentale per capire se l’interesse della York Capital potrà tradursi in un’offerta vera e propria per rilevare il club. Un’operazione che, al contempo, richiede però molta pazienza. Almeno un paio di mesi, tradotto in soldoni. Motivo per cui, anche nel caso in cui tutto filasse liscio nella revisione, per il closing con ogni probabilità se ne riparlerà verso settembre.