Cessione Monza, svolta vicina e ruolo di Galliani

Il Monza è pronto a una svolta epocale visto che è ormai imminente la cessione della società a Orienta Capital Partners

Ha fatto rumore l’avvistamento di Augusto Balestra, socio e frontman del fondo Orienta Capital Partners, alla gara tra Bologna e Monza. Naturalmente con un occhio di riguardo nei confronti della formazione brianzola, verso la quale l’interesse e la trattativa per rilevare le quote di maggioranza vanno avanti ormai da mesi. Sul tavolo il 60-70% delle quote per una cifra intorno ai 100 milioni di euro.

Il segnale di come i tempi fossero ormai maturi per una svolta societaria e al conseguente ingresso in casa biancorossa di un nuovo socio di maggioranza. Fininvest e la famiglia Berlusconi non usciranno del tutto di scena, almeno per il momento. Nelle linee programmatiche c’è il mantenimento di una quota di minoranza. Ad accompagnare il passaggio societario e a fungere da elemento di continuità tra passato e futuro sarà l’amministratore delegato Adriano Galliani. Una mossa che rappresenta una garanzia pure a livello di politica sportiva, vista l’importanza e l’influenza che tuttora mantiene in Lega. Lo scrive Tuttosport.