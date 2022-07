Cessione Sampdoria, Romei: «Il nostro unico referente è Vidal. Mercato? Possiamo fare solo questo»

Antonio Romei, vicepresidente della Sampdoria, ha parlato della cessione del club a Il Secolo XIX

CESSIONE SAMPDORIA – «Più trattative. Se ne deve tenere conto. Il nostro unico referente è il trustee Vidal, il cda non è titolato al processo di vendita, dobbiamo rendere conto a lui. Non ci sono ostacoli giuridici a nessun tipo di operazione di mercato, ci sarebbe nel caso di una offerta vincolante accettata. Sappiamo però di non potere fare operazioni che creino ulteriore indebitamento per la società».

