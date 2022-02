Crisi Russia-Ucraina, la Uefa: «Al momento la finale di Champions League rimane a San Pietroburgo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Uefa ha smentito, attraverso un comunicato, alcune voci e conferma che la finale di Champions League si disputerà in Russia

La crisi tra Russia e Ucraina desta preoccupazioni anche nel mondo del calcio, in particolare in ottica Champions League. La finale di Champions League è in programma il 28 maggio a San Pietroburgo, ma secondo alcune voci circolate in Gran Bretagna la finale potrebbe essere spostata allo stadio Wembley di Londra. Però, con un comunicato stampa, la Uefa ha smentito eventuali novità nell’immediato.

IL COMUNICATO UEFA – «La UEFA sta monitorando in maniera costante e da vicino la situazione. Al momento, non ci sono piani per cambiare la sede».