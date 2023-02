Champions League: verso Milan-Tottenham e Psg-Bayern

Tutto quello che c’è da sapere in vista della sfida tra Milan e Tottenham, gara degli ottavi di finale di Champions League

La prossima settimana si riprende con la prima tornata degli ottavi di Champions League. Quali sono gli impegni delle 8 squadre che da martedì si confronteranno con scontri che promettono spettacolo ed emozioni?

MILAN-TOTTENHAM – La notizia più importante è che Antonio Conte è tornato ad allenare dopo l’operazione alla cistifellea. A San Siro non verrà accolto amichevolmente in qualità di doppio ex delle due squadre più mal sopportate dal popolo milanista: Juventus e Inter. Al contempo, è probabile che gli occhi siano più puntati sul tecnico di casa. Stasera Stefano Pioli è chiamato a risollevare la propria squadra dai 3 brutali ko dell’ultimo periodo in campionato più quello in Supercoppa: 13 i gol incassati in 4 incontri, urge una correzione di rotta in casa col Torino. Quanto ai londinesi, a Milano arriva un Kane esaltato dall’avere vinto il confronto diretto con Haaland. Il Tottenham scende in campo domani pomeriggio sul campo del Leicester: se facesse bottino pieno e il Newcastle non passasse col Bournemouth, Conte conquisterebbe il quarto posto in classifica, l’obiettivo stagionale finale.

PSG-BAYERN – Sfida di lusso tra le due capoclassifica di Ligue 1 e Bundesliga. Il Psg scende in campo a Monaco sabato pomeriggio, ore 17, contro una squadra che recentemente ha fatto più punti di lei. Il problema è ciò che è successo in coppa col Marsiglia e che oggi fa titolare L’Equipe «Le nouveau coup dur»: ovvero, l’infortunio di Messi dopo quello di Mbappé, oltre al non piccolo dettaglio di essere stati eliminati dalla competizione. Se a Parigi possono comunque anche accusare qualche pausa in campionato dato il vantaggio di 8 punti, il Bayern non può concedersi distrazioni di sorta data la muta degli inseguitori alle sue spalle. L’impegno di campionato – fortunatamente – non è dei più proibitivi, dovendo ospitare il Bochum quart’ultimo in classifica. Che arriva da un esaltante 5-2 sull’Hoffenheim, ma che in trasferta è la squadra peggiore di Germania con una vittoria, nessun pareggio e ben 9 sconfitte.