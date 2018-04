Charlie Stillitano, numero uno di Relevent Sports, la società che organizza l’International Champions Cup, pensa all’acquisto del Milan con Stephen Ross, proprietario dei Miami Dolphins

Mentre crescono i ricavi commerciali, il Milan pensa sempre di più al futuro. Il club rossonero è di proprietà di Yonghong Li ma non sono da escludere importanti sorprese. La frase di Silvio Berlusconi («Finirà che ricomprerò io il Milan») è da catalogare, almeno per il momento, come una battuta. Attenzione però alle mosse provenienti dagli Stati Uniti. Secondo Tuttosport infatti Charlie Stillitano starebbe valutando il dossier rossonero in vista di un possibile acquisto della società milanista.

Charlie Stillitano, braccio destro el miliardario Stephen Ross, imprenditore immobiliare con un patrimonio stimato di 12 miliardi di dollari, è proprietario dei Miami Dolphins, squadra della NFL. Stillitano è il numero uno di Relevent Sports, la società che organizza l’International Champions Cup, la ‘Champions League estiva’. Ross avrebbe affidato proprio all’inventore dell’ICC il compito di effettuare sondaggi per valutare l’acquisto del club milanista. Il futuro dei rossoneri potrebbe dunque essere a stelle e strisce. Stillitano è un grande tifoso del Milan e lavora all’operazione con una motivazione personale in più. Il club rossonero continua ad attrarre nuovi investitori. Primi sondaggi americani per il Milan.