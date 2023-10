Che rapporto c’è tra il settore del gioco e il mondo del calcio? Le sponsorizzazioni più famose  

Esiste un forte legame tra il settore del gioco e il mondo del calcio, un occhio attento ai particolari nel corso degli anni ci avrà fatto caso senza ombra di dubbio.

Basterebbe pensare alla maglia che vestiva Ronaldo al Real Madrid con il logo di Bwin, o restando in tempi più recenti alla collaborazione tra il West Ham e lo sponsor di gaming Bet365 in seguito al successo maturato in finale di Conference League contro la Fiorentina. Il rapporto piuttosto stretto con il mondo del betting, tuttavia, non ha di certo a che vedere solo ed esclusivamente con il calcio, tanto che sponsorizzazioni di questo genere sono presenti anche in altri sport come il football americano, il basket e molti altri ancora. Le società di betting non possono far altro che sfruttare la realtà legata allo sport professionistico per ottenere pubblicità, considerando il fatto che ci sono milioni e milioni di appassionati del gioco in tutto il mondo che scommettono sui vari eventi sportivi durante l’anno. Gli sponsor di iGaming, infatti, possono contare su una grandissima fetta della popolazione in questo senso, a tal proposito basti pensare a quante persone hanno assistito alla finale dei Mondiali di Calcio andata in scena nel 2018 tra Francia e Croazia. Oltre alle già citate Bet365 e Bwin, un’altra azienda legata al mondo sportivo è LeoVegas. Infatti, LeoVegas opera nel settore delle scommesse e dei casinò, tanto che ha tuttora una collaborazione ufficiale con l’Inter, maturata all’inizio del 2023. Secondo quanto riportato dallo studio effettuato da Calcio e Finanza, la partnership tra il club nerazzurro e LeoVegas avrebbe un valore pari a circa cinque milioni di euro a stagione fino al 2025.

Il calcio al primo posto nella collaborazione con casinò e betting

Come abbiamo accennato in precedenza, le società sportive che operano in sport differenti e che collaborano con casinò e società di betting sono tantissime, ma lo sport che opera maggiormente nel settore del gioco è senza ombra di dubbio il calcio. In questi ultimi anni, infatti, le collaborazioni di questo genere sono aumentate a dismisura, tanto che sono sempre di più le sale da gioco online e le piattaforme virtuali che riescono ad apporre il proprio logo e il proprio marchio negli stadi e sui kit delle squadre. Questo, tuttavia, riguarda in maniera diversa l’Italia, considerando il fatto che la politica da questo punto di vista è radicalmente cambiata con il Decreto Dignità entrato in vigore nel 2018. Quest’ultimo, infatti, ha notevolmente vincolato, se non bloccato, la collaborazione diretta delle società calcistiche italiane con le aziende che operano nel settore dell’iGaming. Fino a quel momento si trattava di un business pari a circa 30 milioni di euro, che con il passare del tempo sarebbe sicuramente cresciuto. Una soluzione però è stata trovata dai casinò online con licenza ADM/AAMS, che hanno potuto contare sul fatto che per anni hanno affiancato le squadre italiane nei mercati esteri, dove le regole in questo senso sono molto meno stringenti. Un’ulteriore idea avuta dai casinò e dai siti di scommesse è stata quella di creare un canale tematico, una sezione apposita nel proprio sito web per permettere a tutti gli appassionati di restare aggiornati sulle varie notizie a tema sportivo. Un esempio pratico è senza ombra di dubbio la collaborazione tra l’AS Roma e StarCasinò Sport, il quale l’anno scorso è diventato ufficialmente partner della società capitolina. I tifosi giallorossi, grazie a questa partnership, avranno l’opportunità di consultare il sito e di restare costantemente aggiornati sulle ultime notizie inerenti alla loro squadra del cuore.

Con il discorso che abbiamo affrontato precedentemente sull’Italia e sul Decreto Dignità, possiamo tranquillamente affermare che la patria delle scommesse sportive è diventata il Regno Unito, tanto che la seguitissima Premier League e la Scottish Premiership sono caratterizzate da una ricca presenza di sponsorizzazioni di piattaforme di betting e di casinò online. Un esempio lo abbiamo già accennato nelle prime righe ed è quello del West Ham, che ha stretto un accordo con Bet365 sulla base di 10 milioni di sterline all’anno. Altre sponsorizzazioni famose soprattutto in Premier League sono quella dell’Everton con Stake.com e quella del Newcastle United con Fun88 Sportbook & Casino. Spostandoci nella Scottish Premiership, invece, una collaborazione piuttosto famosa è quella stretta tra il Rangers ed Unibet.