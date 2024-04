Cheddira pre Frosinone Bologna: «Dobbiamo dare il massimo»

Le parole di Cheddira prima della gara contro il Bologna: fondamentale per il Frosinone in ottica salvezza in Serie A

Ai microfoni di Sky Sport, il giocatore giallorosso Cheddira ha voluto parlare così prima di Frosinone Bologna di Serie A

«So solo che posso dare il massimo per aiutare la squadra e riportare a casa i tre punti, che mancano molto e meritiamo. Il Bologna è una squadra molto forte, in forma e con ottimi giocatori, dobbiamo essere uniti per fare un buon risultato. Il sostegno dei nostri tifosi è una cosa bellissima, anche per questo vogliamo regalargli una vittoria»