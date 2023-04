Chelsea, anche Spalletti tra i candidati per la panchina

Dopo l’esonero di Graham Potter, il Chelsea è alla ricerca di un nuovo allenatore. Spunta il nome di Luciano Spalletti

Secondo quanto riportato dal The Telegraph, ci sarebbe anche Luciano Spalletti tra i candidati per sostituire Graham Potter al Chelsea. I Blues, dopo l’esonero dell’allenatore, vogliono prendersi infatti del tempo per valutare le prossime mosse.

L’allenatore del Napoli sarebbe in ballottaggio con Nagelsmann, Pochettino, Glasner e Luis Enrique. Vedremo se i Blues si muoveranno ufficialmente in vista della prossima stagione.