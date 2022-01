Chelsea, niente Premier League per Christensen: per lui Barcellona o Bayern

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Chelsea perderà a zero il difensore Christensen. Sul giocatore anche diversi club di Premier League, ma lui per rispetto ai blues non prenderà in considerazione nessuna offerta.

Barcellona e Bayern Monaco, dunque, restano avanti per prendere il giocatore, Decisione che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. A riferirlo il giornalista Fabrizio Romano.