Chelsea eliminato dalla FA Cup, Maresca: «Il fallo di mano è abbastanza evidente. Ora ci concentriamo su quell’obiettivo»

Il Brighton vince in rimonta contro il Chelsea nel 4^ turno di FA Cup grazie ai gol di Rutter e Mitoma. Ecco le dichiarazioni di Maresca

Il Chelsea di Enzo Maresca è fuori dalla FA Cup 2024/2025. Nel match contro il Brighton valido per il quarto turno della coppa inglese, i Blues hanno perso per 2-1, con i Seagulls che passano il turno grazie ai gol di Rutter e Mitoma. A fine partita, il tecnico dei Blues Enzo Maresca ha parlato del ko alla BBC Match of the Day. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Abbiamo controllato molto meglio il primo tempo. Nel secondo tempo gli unici tiri che hanno avuto li abbiamo subiti. Penso che il fallo di mano sia abbastanza chiaro. Negli ultimi due o tre giorni ci sono stati molti momenti diversi in partite diverse. Senza VAR è complicato. Abbiamo provato a fare la nostra partita e abbiamo avuto qualche occasione sul 2-1».

OBIETTIVI – «Ora possiamo concentrarci sulla Premier League e sulla Conference League. Cerchiamo sempre di vincere le partite. Ma allo stesso modo devi prendere le conseguenze del risultato».