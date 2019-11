Chelsea: il coraggio di Lampard contro il Manchester City

Il Chelsea di Lampard ha disputato una grande partita contro il Manchester City. Qualità nel palleggio e coraggio nel pressing

Nonostante la sconfitta, il Chelsea di Lampard ha disputato una prestazione di qualità e coraggiosa in casa del Manchester City. Oltre all’ottima efficacia del palleggio, i blues hanno spesso pressato in avanti i fortissimi avversari.

Un esempio nella slide sopra. Jorginho e Kovacic accompagnano gli attaccanti nel pressing, occupandosi rispettivamente di Rodri e De Bruyne. Parità numerica quindi, con un uomo su uomo che ha messo in difficoltà Guardiola. Un approccio non da tutti all’Etihad Stadium, che purtroppo per Lampard non è bastato per un risultato positivo.