Chelsea: l’importanza di Giroud e i dubbi di Lampard

Lampard non ha un lavoro facile nel guidare il Chelsea di quest’anno. Deve anche scegliere tra Giroud e Abraham

In un Chelsea che non ha fatto marcato, Lampard deve fare delle scelte in attacco, con le ipotesi che sono Giroud e il giovane Abraham.

Contro il Leicester, l’attaccante francese è stato protagonista nel grande avvio dei blues: anche se non ha grandi doti in finalizzazione, è molto bravo nel giocare spalle alla porta e nel fare segnare i compagni. Contro le Foxes ha effettuato 3 passaggi chiave, ossia passaggi – spesso tramite sponde – che hanno portato al tiro di un compagno. Insomma, pur coi suoi limiti offre più garanzie di Abraham nell’immediato.