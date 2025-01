Chelsea, in difesa piace un ex Juve: c’è una clausola dalla prossima estate

Chelsea, in difesa l’obiettivo numero uno è un ex Juve: i dettagli del suo contratto, da giugno può partire con una clausola

Il Chelsea è alla ricerca di difensori per rinforzare la rosa e, come riportato da Fabrizio Romano, in cima alla lista adesso ci sarebbe Dean Huijsen. L’ex difensore della Juve è diventato una sicurezza per il Bournemouth, sorpresa di questa stagione di Premier e che ieri ha sconfitto l’altra rivelazione – il Nottingham Forest – con un netto 5-0. Nelle ultime 8 partite l’olandese naturalizzato spagnolo è sempre partito titolare e con lui in campo sono arrivate 8 vittorie e tutte senza prendere gol.

Il calciatore piace anche al Bayern Monaco: intanto Romano rivela che dalla prossima estate nel contratto del difensore ci sarà una clausola rescissoria.