Chelsea, riecco Lampard: «Questo è il mio club, voglio solo il meglio»

Frank Lampard torna al Chelsea, ma questa volta nel ruolo di allenatore: le sue prime dichiarazioni dopo il ritorno a Londra

Frank Lampard ha parlato ai canali ufficiali del Chelsea dopo il suo ritorno da allenatore.

LE PAROLE – «È stata una decisione facile per me, perché questo è il mio club. Sono anche una persona molto pratica, ho intrapreso un percorso diverso da quando ho lasciato il Chelsea ma tornare qui, con la convinzione di poter aiutare la squadra fino al termine della stagione, è davvero fantastico. Ho fiducia in me stesso e ho una buona conoscenza della squadra. Ho lavorato con molti di loro prima. Il ruolo che ricoprirò parla da sé, ma ciò che voglio è semplicemente fare del mio meglio in modo che possa avere un impatto sul club».