Chelsea, Tuchel: «Lukaku voleva andarsene. Ritorno? Non si può escludere»

Thomas Tuchel parla del possibile futuro di Romelu Lukaku. Le dichiarazioni del tecnico del Chelsea sull’attaccante

Thomas Tuchel ha parlato di Romelu Lukaku a Sky Sports UK. Le dichiarazioni del tecnico del Chelsea.

LE PAROLE – «Era suo desiderio andarsene, ne ha avuto la possibilità e con la società abbiamo deciso di lasciarlo partire. Non so quante probabilità ci siano che possa tornare, anche se non si può escludere visto che è andato via in prestito. Non spetta a me decidere in ogni caso».