Lazio Tchaouna, è fatta: primo colpo del mercato biancoceleste

La Lazio ha quasi chiuso il primo colpo del mercato estivo per la prossima stagione: Loum Tchaouna dalla Salernitana.

Trattativa ai dettagli. La cifra finale dovrebbe aggirarsi intorno agli otto milioni di euro. Il Rennes, che aveva perso il calciatore a zero prima del suo approdo in granata, otterrà il 40 per cento del costo del cartellino. Lo riporta Gianluca Di Marzio.