Chelsea, il litigio per un rigore sporca la vittoria sull'Everton - VIDEO - Calcio News 24

Il Chelsea batte l’Everton con un netto 6-0, ma a far parlare è il litigio tra Palmer, Jackson e Madueke per battere un rigore

Nella stagione tribolata del Chelsea non basta nemmeno un tennistico 6-0 contro l’Everton per riportare il sereno in casa Blues. La squadra di Pochettino ha chiuso ieri sera la 33ª giornata di Premier League con una grande prestazione in particolare di Cole Palmer, autore di un poker di reti, ma a far discutere alla fine è stato il litigio tra quest’ultimo, Nico Jackson e Noni Madueke per chi dovesse battere un calcio di rigore.

Con il risultato di 4-0 in tasca, Cole Palmer – autore al momento di una tripletta – ha subito un fallo in area avversaria che ha portato al penalty. A quel punto Nico Jackson si è avvicinato al dischetto, tenendo il pallone in mano. A quel punto si è inserito anche Gallagher, capitano dei Blues, che con uno spintone ha preso il pallone per consegnarlo a Palmer, rigorista designato del Chelsea. Nella discussione si è inserito anche Noni Madueke, con Gallagher ancora una volta costretto ad imporre la disciplina. Le immagini di Sky hanno mostrato i due calciatori lividi di rabbia verso Palmer, con Thiago Silva che ha richiamato Jackson e Madueke alla calma.

Maybe Cole Palmer could have left it for either Jackson or Madueke but the way they went about it is not it all. I'm just glad Mauricio Pochettino has said this would never happen again pic.twitter.com/MSCQellvq0 — 𝐉𝐄𝐑𝐑𝐘 (@badboy_jerry) April 16, 2024

A fine partita Pochettino ha parlato di quanto successo con toni piuttosto duri: di seguito le sue parole.

«È un peccato. Lo dicevo prima ai giocatori, abbiamo avuto un incontro con tutto lo staff e abbiamo parlato. Non possiamo comportarci in questo modo. Ho detto loro che questa è l’ultima volta che accetto questo tipo di comportamento. Questo non è uno scherzo. È impossibile dopo uno spettacolo del genere. Ciò dimostra che siamo in un processo in cui impareremo molto, dobbiamo cambiare e vedere di più in modo collettivo che pensare ai risultati individuali. Ho chiarito a loro e ai fan che Cole Palmer è il rigorista, se vuole darlo a un altro può farlo ma non in questo modo, è una situazione triste che è accaduta e non può accadere di nuovo. Ci siamo comportati come bambini oggi».