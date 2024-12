Francia, Chevalier contro Letexier per la mancata espulsione a Singo: «Niente Rosso» – FOTO

Lucas Chevalier, portiere del Lille, contro l’arbitro Letexier per la decisione di non espellere Singo dopo il colpo al volto rifilato a Donnarumma

In Francia fa molto discutere il brutto incidente che ha coinvolto Donnarumma, portiere del PSG, che ha avuto la peggio su un brutto contrasto con Singo, dove l’ex Torino ha colpito, in maniera accidentale, ma non per questo meno grave, il portiere ex Milan. Il portiere del Lille Lucas Chevalier sui social se l’è presa con Letexier, che non ha mostrato neanche il giallo a Singo.

Con una storia su Instagram il portiere francese ha mostrato le immagini dell’accaduto con la domanda retorica «Niente Rosso…?», indirizzata al direttore di gara transalpina.