Chiellini difende Dybala: «Meglio dell’anno scorso ma voi gli date 8 se segna, 5 se non segna»

Il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato dopo la vittoria dei bianconeri in casa del Frosinone

Giorgio Chiellini interviene in tackle in difesa di Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus è in crisi, ha steccato anche ieri contro il Frosinone, ma dopo la difesa di Max Allegri, è arrivata quella del capitano. Il numero 3 bianconero, anche ieri uno dei migliori e uno dei più concentrati, ha parlato così a Sky Sport dopo la sfida: «Da Cristiano Ronaldo non ci aspettavamo nulla di diverso, sarà un problema per gli avversari perché segnerà tanto, è l’ultimo dei nostri pensieri. A Valencia è stato sfortunato, sarà determinante. Bernardeschi l’ho visto crescere l’anno scorso, non sono sorpreso, sarà sempre più importante per noi».

Poi la difesa di Paulo Dybala: «Per noi oggi è stato determinante Paulo, l’atteggiamento più bello è stato di un giocatore messo sempre sotto pressione come Paulo, è stato fondamentale, ha conquistato un sacco di punizioni, ha tenuto palla, ha fatto salire la squadra: in questo modo è più determinante ora rispetto a un anno fa. Non sto parlando in sua difesa il problema siete voi che gli date 8 quando segna ma 5 se non segna. A Parma ad esempio è stato decisivo sul 2-1, ci ha fatto respirare». Parole importanti. Parole da capitano.