Chiellini non lascia nessun dubbio: «Italia? Sono molto contento del mio ruolo alla Juventus a supporto di Carnevali»

Giornata cruciale per la FIGC: oggi, martedì 28 luglio, è in programma il Consiglio Federale, appuntamento in cui il presidente Giovanni Malagò proverà a ricomporre la crisi apertasi attorno alla Nazionale e alla scelta del nuovo commissario tecnico. Dopo il no ad Andrea Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo, il nome in cima alla lista resta quello di Roberto Mancini, mentre non risultano contatti con Antonio Conte.

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Nel frattempo, uno dei consiglieri della Lega Serie A, Giorgio Chiellini, ha voluto chiarire la propria posizione rispetto alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. L’ex difensore della Juventus e della Nazionale ha dichiarato:

“In merito alle notizie uscite in questi giorni ci tenevo a precisare che sono molto contento del mio ruolo alla Juventus a supporto di Carnevali e del club”. Una presa di posizione che equivale a un “no, grazie” alla possibile chiamata della Nazionale.

La strategia di Malagò

Ecco che quindi prende sempre più forza la candidatura di Claudio Ranieri come nuovo direttore tecnico. L’idea di Malagò è quella di ripartire da una coppia esperta e collaudata: Mancini‑Ranieri, un tandem che garantirebbe continuità, equilibrio e una guida tecnica di alto profilo in un momento particolarmente delicato per il calcio italiano.