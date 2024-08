Chiesa Juve, l’Inter spera nel PARAMETRO ZERO la Premier vuole giocare d’ANTICIPO

Chiesa sempre più lontano dalla Juve: l’Inter ci pensa per il futuro a parametro zero, ma dalla Premier preparano le offerte

Il futuro di Federico Chiesa è un rebus per la Juve, ed un qualcosa che stuzzica e non poco l’Inter, che punta a prenderlo a parametro zero tra un anno. Stessa speranza e stessa preferenza che avrebbe lo stesso calciatore, come rivelato da Sport Mediaset.

La Juve vuole assolutamente evitare tale scenario e spinge per cederlo in questa estate guadagnando almeno 20 milioni dal suo trasferimento. Occhio alla Premier League in agguato, con Chelsea, Aston Villa e Tottenham pronte a farsi avanti per accontentare i bianconeri.