Chinaglia, chi era “Long John”, icona della Lazio – VIDEO

Giorgio Chinaglia avrebbe compiuto oggi 77 anni: ecco chi era la leggenda della Lazio, protagonista del primo scudetto

Avrebbe compiuto 77 anni oggi Giorgio Chinaglia. Icona della Lazio, protagonista del primo scudetto dei biancocelesti, vinto nel 1974. Soprannominato Long John nella sua infanzia gallese – dove debutta tra i professionisti allo Swansea – ha chiuso la carriera al New York Cosmos. In seguito era stato anche presidente della Lazio dal 1983 al 1996. Long John si è spento in Florida nel 2012.