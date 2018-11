Il Milan potrebbe pescare il nuovo difensore dal Chelsea. I rossoneri pensano ad Andreas Christensen: contatti avviati

Il Milan continua a seguire Andreas Christensen del Chelsea. Il difensore dei Blues è poco utilizzato da Maurizio Sarri e potrebbe partire. I rossoneri stanno battendo la pista con insistenza e la notizia lanciata nelle scorse ore in Italia ha trovato conferma anche in Inghilterra. Il Milan ha avviato i contatti con Marina Granovskaia, boss operativo dei Blues, per il 22enne danese, oltre che per il collega di reparto Gary Cahill e per Cesc Fabregas . I rossoneri potrebbero fare la spesa dal Chelsea a gennaio, rinforzando la rosa di mister Gattuso con tre elementi di qualità.

«Parliamo con tante persone, vogliamo ristabilire la posizione del club anche sul mercato» ha detto Leonardo dopo la sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Il Milan punta soprattutto su Christensen. Il difensore classe ’96 è nel giro della nazionale dal 2015 e dallo stesso anno gioca in Champions League. Il giocatore era un titolare con Conte ma ora è una riserva e un prestito di 6 mesi può fare felice il Chelsea, il Milan e lo stesso giocatore. In questo modo il Milan si assicurerebbe il centrale che manca con una formula compatibile coi paletti del Fair Play Finanziario. I rapporti, dopo l’affare Bakayoko, sono buoni. Presto ci sarà un incontro anche per il difensore danese.