Ciaschini: «Juve, non avere Pogba è un brutto colpo»

Giorgio Ciaschini, storico vice di Carlo Ancelotti, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Di seguito le sue parole

Che colpo è per la Juventus la perdita di Pogba?

«Non avere Pogba per diverso tempo, ancora non si sa per quanto, è certamente un brutto colpo. La Juventus punta molto su questo giocatore e costruire un centrocampo molto forte. Certamente questo porterà a modificare qualche strategia di mercato nel breve periodo».

In attesa del francese, Di Maria si è già preso la Juve. Basterà per trascinare i bianconeri allo Scudetto?

«Di Maria è un giocatore unico, di grande intelligenza tecnica e tattica, in grado di ricoprire più ruoli. Sarà importante nel completare e collegare al meglio i vari reparti».

