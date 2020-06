Le dichiarazioni di Luca Cigarini, centrocampista del Cagliari, tra presente e futuro. Le ultimissime notizie

Il centrocampista del Cagliari Luca Cigarini ha parlato del possibile rinnovo e della ripartenza del campionato di Serie A. Ecco le sue parole nel corso della trasmissione Uno-Due in onda su Radiolina e sulla pagina Facebook de L’Unione Sarda.

RINNOVO – «Il 1° luglio sarò ancora a Cagliari? Penso di sì. Il 1° settembre? Vediamo. Ancora non abbiamo ancora avuto modo di parlare di questo. Penso sia una cosa in calendario. La mia idea ce l’ho, la sanno tutti, la palla ora è nelle mani della società. Penso ci siano le condizioni giuste per crescere e fare ancora meglio. Cagliari è una piazza importante, pronta a fare qualcosa di importante nel futuro prossimo. Io vorrei farne ancora parte, ma bisogna vedere tanti aspetti».