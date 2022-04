Cioffi: «Sono orgoglioso di allenare una squadra come l’Udinese». Le parole del tecnico dei friulani

Daniele Cioffi, tecnico dell‘Udinese, ha parlato a DAZN dopo la vittoria col Venezia.

Rischio di essere noioso, ma lo ripeto: si pensa un giorno alla volta. Sono felice qui, sono orgoglioso di allenare in una società come l’Udinese, voglio godermi questo momento e il contributo ad un tassello importante. Siamo stati più brutti e sporchi, non solo come gioco, ma anche a livello fisico. Ci aspettavamo un Venezia col 4-2-3-1, a volte siamo mancati nella lettura degli spostamenti dei loro esterni