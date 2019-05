Il Cittadella adesso è a 180′ dalla Serie A: la promozione attraverso i playoff porterebbe un incredibile record

L’impresa in trasferta contro il Benevento ha consegnato al Cittadella le chiavi della finale dei playoff Serie B. E ha avvicinato il club veneto ad un record assoluto. Che verrà però centrato soltanto in caso di promozione in Serie A, da contendere ora in una doppia sfida all’Hellas Verona.

La squadra di Venturato sarebbe infatti l’espressione della più piccola cittadina di sempre a sbarcare nella massima divisione italiana. Un primato che attualmente spetta al Casale, in A nel 1933/1934 con alle spalle un nucleo abitativo di 33.727 residenti. Oggi il primo posto nella speciale classifica è nelle mani del Sassuolo con 40.901 abitanti, nulla però a che vedere con i 20.133 di Cittadella.