City, Guardiola: «Ecco cosa penso dello United di Ratcliffe»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League contro il Bournemouth.

PAROLE – «Domani giochiamo contro il Bournemouth e poi penseremo alla prossima partita. Con calendari come questo, dove da anni si gioca una partita ogni tre giorni in competizioni diverse, è sempre meglio pensare alla partita successiva. E qualunque cosa debba accadere, accadrà. Ratcliffe-United? Faranno un passo avanti, questo è chiaro. Penso che con l’esperienza dei nuovi proprietari nel mondo degli affari sappiano esattamente cosa devono fare. Hanno fatto buoni ingaggi, per me è normale dirlo. Tutte le squadre vogliono essere al top e finché sarò qui cercheremo di esserlo anche noi».