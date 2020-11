Clamoroso dalla Spagna: un club vuole Eto’o e Cassano in campo

Dalla Spagna sono sicuri: un club di terza divisione sta intensificando i contatti per concludere una trattativa con Antonio Cassano e Samuel Eto’o

Samuel Eto’o e Antonio Cassano, insieme: è questo il sogno del Racing Murcia, squadra di terza divisione spagnola. Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico As il club avrebbe già intrapreso i primi contratti con gli ex centravanti della Sampdoria.

Un’operazione che avrebbe del clamoroso, anche per il motivo che si celerebbe dietro a questa scelta: Cassano ed Eto’o verrebbero messi sotto contratto per solamente una partita, quella che il Murcia dovrà affrontare a dicembre in Copa del Rey contro il Levante, che milita nella Liga Santander. Una partita che sembra essere tutt’altro che alla portata. Il camerunense e Fantantonio formerebbero finalmente un tandem che già in passato avrebbe potuto verificarsi, al Real Madrid prima e alla Sampdoria poi.