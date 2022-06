Colino (As) su Morata: «L’Atletico si aspettava un’offerta diversa dalla Juve. C’è una nuova possibilità per lui»

Jesus Colino, inviato di AS per l’Atletico Madrid, ha parlato a JuventusNews24 degli intrecci di mercato con la Juve per Morata

MORATA – «L’Atletico si aspettava un’offerta interessante da parte della Juventus. Sapeva che non avrebbe pagato 35 milioni, ma che almeno si sarebbe avvicinata. Il club è fiducioso che ci possano essere altre società interessate. L’Atletico non regalerà Morata. Ci sono anche possibilità che resti a Madrid».

