Como, Ludi: «Nico Paz? Dipendiamo dal Real Madrid, ma c’è fiducia per un motivo. Fabregas-Roma? La verità è questa»

Le parole di Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, sul futuro di Nico Paz in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli

Carlalberto Ludi ha parlato a Radio Anch’io Sport della stagione e del futuro del Como.

SALVEZZA – «Siamo molto orgogliosi, raggiungere la salvezza con quattro giornate d’anticipo non era così scontato per una neopromossa. Abbiamo lavorato tanto fin dall’inizio, credendo in questo obiettivo e passando anche per momenti negativi ma li abbiamo gestiti con grande equilibrio. Siamo fieri di quello che abbiamo fatto. La squadra è maturata tanto. Abbiamo sempre creduto nel processo di crescita e nei metodi di allenamento di Fabregas. Quando la squadra e lo staff hanno cominciato a capire meglio la Serie A, si è arrivati alle prestazioni recenti».

FABREGAS – «Non posso parlare della selezione della Roma. Fabregas è un uomo molto focalizzato sul progetto. Abbiamo firmato tempo fa quattro anni di contratto, ne mancano altri tre. Stiamo programmando il futuro: questo non esclude niente ma mi fa sicuramente ben sperare».

NICO PAZ – «Quella di Nico è sicuramente una posizione molto sensibile, siamo legati al giocatore e al ragazzo in maniera molto forte. Penso che abbia trovato il contesto perfetto per performare. La nostra volontà è chiara, dipendiamo dalla recompra del Real Madrid. Le interlocuzioni sono ottime, i rapporti sono molto buoni, anche in virtù del buon lavoro che abbiamo fatto su Nico. Ci sentiamo abbastanza fiduciosi che Nico possa rimanere. È normale che la permanenza stessa di Cesc sarà garanzia di evoluzione del progetto».

DIAO – «È il simbolo di come stiamo lavorando come gruppo di lavoro. Abbiamo un recruitment che si basa sui dati, che poi vanno filtrati attraverso gli occhi degli scout e arrivano sul tavolo del management. E poi insieme con il presidente e l’allenatore andiamo a fare una scelta. Un ragazzo che oggi è super performante, ma finché era in Spagna era un prospetto di grande potenzialità che giocava e non giocava. Fabregas è stato coraggioso a eleggerlo come giocatore chiave, da lì l’operazione si è rivelata di successo, anche se non era così scontato a gennaio».