Como, Perrone verso il rinnovo di contratto: le ultimissime

Calciomercato Como, blindato anche Perrone: dopo Douvikas, l’argentino verso il rinnovo di contratto con i lariani

Il Como prosegue nella costruzione del proprio futuro partendo dalle certezze della rosa. Dopo aver definito il prolungamento contrattuale di Douvikas, attaccante greco protagonista nelle ultime stagioni con la maglia biancoblù, la dirigenza lombarda è pronta a compiere un altro passo importante per consolidare il progetto tecnico.

Secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo giocatore destinato a prolungare il proprio legame con il club è Máximo Perrone, centrocampista argentino diventato uno degli elementi più influenti all’interno della squadra. Una trattativa che conferma la volontà del Como di puntare sulla continuità e sulla valorizzazione dei propri uomini chiave.

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Como, continua la strategia dei rinnovi

La società lariana sta portando avanti da mesi una precisa politica di consolidamento della rosa. L’obiettivo è quello di trattenere i calciatori considerati fondamentali per il presente e per il futuro del club, evitando di ripartire ogni stagione da una profonda rivoluzione tecnica.

In quest’ottica si inseriscono i rinnovi già conclusi di giocatori importanti come Jean Butez, portiere belga e punto di riferimento tra i pali, Lucas Da Cunha, centrocampista francese di qualità, e Marc-Oliver Kempf, difensore tedesco di esperienza internazionale. A questi si è aggiunto recentemente anche Douvikas, mentre ora l’attenzione si concentra su Perrone.

La crescita di Perrone con il Como

Arrivato in Italia nella stagione 2024/2025, il centrocampista argentino aveva inizialmente affrontato un fisiologico periodo di adattamento al calcio italiano. Nonostante ciò, era riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni della squadra, mettendo in mostra qualità tecniche e visione di gioco.

Con il passare dei mesi, il suo peso all’interno del gruppo è cresciuto in maniera significativa. Nell’ultima stagione Perrone si è affermato come uno dei leader tecnici della formazione biancoblù, diventando il principale punto di riferimento della manovra a centrocampo.

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Numeri da protagonista

Le statistiche confermano la centralità del giocatore nel progetto del Como. Nel corso dell’ultima annata, il regista argentino ha collezionato un numero elevato di presenze in Serie A, gran parte delle quali da titolare, contribuendo sia in fase di costruzione sia nella produzione offensiva della squadra.

Le sue prestazioni gli hanno consentito di diventare uno degli elementi più affidabili della rosa e uno dei calciatori maggiormente apprezzati dall’ambiente biancoblù.

Proprio per questo motivo il Como è deciso a blindarlo con un nuovo accordo. Il rinnovo di Perrone rappresenterebbe un ulteriore segnale della volontà del club di mantenere una struttura solida e competitiva, puntando sulla continuità e sulla valorizzazione dei protagonisti che hanno contribuito alla crescita della squadra negli ultimi anni.