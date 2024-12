Il Como batte la Roma, in tribuna festeggiano: Adrien Brody Michael Fassbender e Keira Knightley – VIDEO

Como, vittoria dei lariani davanti a star come Adrien Brody Michael Fassbender e Keira Knightley: non è la prima volta al Sinigaglia

Il Como vince una partita decisiva contro la Roma con i gol nel recupero di Gabrielloni e Nico Paz e tra i tifosi esultanti c’erano anche Michael Fassbender e Keira Knightley.

Per la serie: cose che pensavi non avresti mai visto nella tua vita… Michael Fassbender e Keira Knightley che esultano per un goal del Como 😂 #ComoRoma pic.twitter.com/02SvnsTCab — Lady_Stimia 🍷 (@Queen_Mary_Na) December 15, 2024

Adrien Brody con il corpo a Como-Roma, con la mente a Salernitana-Juve Stabia. pic.twitter.com/Ilp8mxCGHo — La Ragione Di Stato (@ragionedistato) December 15, 2024

Sta diventando ormai l’appuntamento da non perdere per lo star system hollywoodiano, quello di assistere alle partite dei lariani: l’amore degli americani per la città e il lago è ormai cosa nota, con George Clooney che per primo lanciò la moda della villa sulle sponde di quel ramo di lago che volge a mezzogiorno. Per questo motivo la dirigenza lariana ha deciso di invitare ad ogni partita casalinga alcuni attori di fama internazionale: la prima fu Kate Backinsale in occasione della sfida con il Verona, seguita da Hugh Grant, insieme ad Andrew Garfiled, in occasione di Como Parma.