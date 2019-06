Compleanno Bonansea, che regalo: è la regina azzurra dei Mondiali

Compleanno Bonansea, che regalo per i suoi primi 28 anni: è la regina azzurra dei Mondiali di Francia 2019

Un compleanno così, forse, non sarebbe nemmeno riuscita ad immaginarselo. Almeno fino a qualche giorno fa. Prima della doppietta decisiva contro l’Australia nella gara inaugurale dell’Italia al Mondiale di Francia 2019, prima del boom mediatico e di interesse intorno al movimento femminile. Che ha eletto Barbara Bonansea reginetta azzurra.

Dall’alto di un talento innato con il pallone tra i piedi, che ne ha fatto il simbolo del calcio in rosa degli ultimi anni e la trascinatrice delle Juventus Women nelle ultime due stagioni. A 28 anni, compiuti giusto oggi dalla classe 1991 di Pinerolo. Ed a quasi venti da quei primi passi mossi sul campetto di provincia di Bricherasio, dove con i genitori accompagnava il fratello agli allenamenti. E’ nato tutto da lì, da quelle lacrime al momento di entrare in campo per la prima volta tra soli maschietti. E ne è valsa decisamente la pena.