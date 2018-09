Berlusconi compie 82 anni: gli auguri del Milan – FOTO

Silvio Berlusconi compie oggi 82 anni, come regalo ha acquisito la proprietà del Monza ma non potevano mancare gli auguri del suo amato ex Milan

Da poche ore è il nuovo proprietario del Monza, oggi Silvio Berlusconi compie 82 anni: il mondo del calcio e in particolare quello rossonero vicini all’ex presidente del Milan. In trent’anni alla guida del Diavolo, il Cavaliere ha riempito la bacheca dei trofei e non potevano mancare gli auguri social del club meneghino…

«Tanti auguri di buon compleanno a Silvio Berlusconi, che oggi compie 82 anni», questa la didascalia che ritrae il Cav in festa per il primo trionfo in Champions League. E arrivano i primi auguri da parte anche di ex calciatori rossoneri, con Pato che ha scelto Instagram per inviare un messaggio al suo ex presidente, che lo ha voluto fortemente a Milano e che ha sempre creduto in lui